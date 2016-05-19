Симферополь, 19 мая, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь оставил без ответа информационный запрос ИА REGNUM с просьбой сформулировать своё отношение к тому, что на 9 мая в колонне «Бессмертного полка» в Симферополе прокурор Крыма Наталья Поклонская прошла не с портретом родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, а с чудотворной иконой царя-мученика Николая II.

Владислав Осипов ИА REGNUM

«Для подготовки и дальнейшей публикации материала просим Вас высказать своё отношение к поступку Натальи Поклонской», — говорилось в запросе, отправленном 11-го мая в адрес пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

По телефону секретарь организации ответила 19-го мая корреспонденту ИА REGNUM, что ответ от митрополита к ней не поступал, и будет ли ответ, она не знает — «Как Владыка благословит».

Напомним, деяние прокурора Крыма противоречит правилам проведения акции «Бессмертный полк» и наделало много шуму в светском мире. В ленте ИА REGNUM на эту тему высказались многие культурные и политические деятели, и только церковь осталась безучастной. При этом представители Крымской епархии сами участвовали в акции «Бессмертный полк» в Симферополе и шли в строю полка с портретами своих родственников и священнослужителей, погибших в годы Великой Отечественной войны — согласно правилам акции.

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