Ростов-на-Дону, 19 мая, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Рабочие, трудящиеся на главном спортивном объекте чемпионата мира по футболу, который в 2018 году примет Ростов-на-Дону, вышли на митинг. Информацию об этом разместил на своей страничке в Facebook пользователь Георгий Василевич, сопроводив запись двумя фотоснимками, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

facebook.com Митинг в Ростове-на-Дону

По предварительным данным, застройщик задерживает выплату заработной платы. Сколько задолжала компания «Крокус Групп», не уточняется. Известно, что на митинг вышли сотни человек, рабочий процесс приостановлен.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник управления по информационной политике региона Вероника Силина, на «RostovArena» находятся представители правительства Ростовской области. В данный момент они общаются с инициативной группой протестующих и представителями компании-застройщика.

Стоит отметить, что возведением стадиона региональное правительство не занимается. Заказчиков выступает ФГУП «Спорт-Ин», генподрядчиком — АО «Крокус Интернэшнл».

Пока власти выясняют все детали ЧП, в Интернете появились комментарии на данную тему. Большинство отзывается нелестно, что вполне ожидаемо. «Как с космодромом «Восточный» будет. Традиции нарушать нельзя», — сравнил ситуацию один из пользователей. «Нас это вообще не касается, это всё московско-турецкие дела», — считает еще один комментатор.