Астана, 19 мая, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Объем государственного долга Казахстана по состоянию на 1 января 2016 года достиг 21,6 процента к ВВП (валовому внутреннему продукту). Об этом сегодня в Астане заявил министр финансов Казахстана Бахыт Султанов.

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«Государственный долг по состоянию на 1 января 2016 года составил 9,02 триллиона тенге (1,804 трлн руб.) или 26,6 млрд долларов, или 21,6% к ВВП. Согласно отчету Индекса глобальной конкурентоспособности 2015−2016 Всемирного экономического форума, Казахстан по субиндексу «Государственный долг» занял 12-е место среди 140 стран», — сообщил министр на презентации отчета правительства Казахстана об исполнении республиканского бюджета за 2015 год.

При этом он отметил, что долговая нагрузка находится в безопасных пределах. Соотношение обслуживания долга к доходам составляет ниже 10 процентов, при пороговом уровне 15 процентов.

Бахыт Султанов также подчеркнул, что важной характеристикой устойчивости бюджета является размер его дефицита. А он в 2015 году составил 912 млрд тенге (182,4 млрд руб.) или же 2,2% к ВВП.

При этом глава министерства отметил, что в структуре бюджета прошлого года значительно была увеличена — до 39,4 процента — доля социальных расходов.

«Расходы республиканского бюджета составили 7 триллионов 163 миллиарда тенге (1,4 трлн руб.). Социальная сфера по-прежнему является приоритетом. Доля социальных расходов в структуре бюджета составила 2,8 триллиона тенге (560 млрд руб.)», — добавил министр, сообщив при этом, что в прошлом году были повышены размеры пенсионных выплат на 9 процентов, пособия на рождение ребенка выплачены почти 400 тыс. получателей, оплачены пенсионные взносы для 87 тыс. человек — «декретников», выданы пособия на полмиллиона детей из малообеспеченных семей.

«В целом же расходы республиканского бюджета освоены на 99,8 процента. При этом более половины — 4,4 миллиарда тенге (880 млн руб.) — из неосвоенных 7,8 млрд тенге (1,5 млрд руб) доосваиваются в текущем году, как долгосрочные проекты. Наибольшие суммы неосвоения приходятся на Министерство внутренних дел, Управление делами президента, министерства сельского хозяйства и здравоохранения и социального развития, а также Министерство национальной экономики», — сообщил министр.

Напомним, что в двух из упомянутых Султановым ведомствах — в Министерстве сельского хозяйства и в Министерстве национальной экономики — не так давно сменились руководители. Глава Миннацэкономики Ерболат Досаев и глава Минсельхоза Асылжан Мамытбеков были освобождены от занимаемых должностей, но не из-за неосвоения, а из-за провала работы по разъяснению норм земельного законодательства, что привело к волне массовых акций протеста в семи городах Казахстана.

Между тем, в феврале 2016 года Ерболат Досаев заявлял, что госдефицит бюджета на 2016 год увеличится с 723,4 млрд тенге (144,6 млрд руб) до 902,7 млрд тенге (180,5 млрд руб). Однако, это не приведет к привлечению дополнительных займов.

Тем не менее, 11 мая депутаты парламента Казахстана ратифицировали соглашение между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о займе в размере 1 млрд долларов (около 66,3 млрд рублей). Как пояснил тогда Бахыт Султанов, заем МБРР предоставляется со сроком погашения 20 лет, включая 2,5 года льготного периода. Ставка вознаграждения составит порядка 1,5%.

«Данное заимствование будет направлено на финансирование дефицита бюджета 2016 года», — сообщил Султанов.

К слову, казахстанский экономист Петр Своик раскритиковал данное решение. По мнению Своика, данный кредит, несмотря на низкий процент и длительный срок заимствования, выгоден не столько Казахстану, сколько самому кредитору.

«Казахстан в виде золотовалютных резервов Национального банка и накоплений Национального фонда ссудил мировому рынку (на конец 2015 года) 91,4 миллиарда долларов (5,9 трлн руб.) — фактически вернул кеш от экспортной сырьевой выручки. Получив от этого за все годы где-то до 40 млрд долларов (2,6 трлн руб.) доходных процентов. Сам же привлек в экономику 153,5 млрд (9,9 трлн руб) внешних заимствований, выплатив за них на начало года уже 314 млрд долларов (20,4 трлн руб.), к которым в 2016-м добавятся еще 21,8 млрд долларов (1,4 трлн руб.) На этом фоне дополнительный заемный миллиард от МБРР — копейки, да еще под действительно небольшие 1,5% годовых, растянутых на целых 20 лет. Но тут надо без иллюзий: выгодность этого кредита не в его длине и дешевизне, а в нем как таковом. И выгода эта достается не заемщику, а кредитору — по самому факту заимствования. Точнее, связанных с этим заимствованием условий, первое из которых — соблюдение правительством Казахстана удовлетворяющей Банк реконструкции и развития макроэкономической политики. Читай: сохранение политики «плавания» тенге, дальнейшего дерегулирования, разгосударствления и приватизации казахстанской экономики. И, не приведи Аллах, недопущение национальной кредитной и инвестиционной эмиссии», — написал Своик в своей статье в казахстанской газете «Время».

При этом экономист подчеркнул, что «первородная денежная эмиссия — это тот эксклюзив, на котором зиждется благополучие потребляющих природное сырье развитых экономик. «Развивающимся» же странам, по его мнению, полагается пользоваться деньгами и займами исключительно «второй свежести».

«А при таких условиях тезисы правительства, что кредит берется с целью повышения конкурентоспособности отечественной экономики и на финансирование программ ее поддержки, от лукавого. Поддержка — да, однако только сложившейся «вывозной» схемы, но ни в коем случае не поддержка развития, тем более не сырьевого и не в сторону ухода от внешней монетарной зависимости… И вообще, много ли мы знаем «развивающихся» государств, которые за счет кредитов МБРР реконструировались бы и развивались? Да, такое случалось в истории — в послевоенные годы, когда заокеанское финансирование подняло экономики Германии, Японии, Тайваня и Кореи как витрины благополучия и форпосты против соцлагеря. Но это было давно и неправда, больше так в любом случае не будет. А будет, либо как всегда: все больше беря в долг, мы будем увязать все глубже, либо… Либо правительство приступит-таки к созданию собственной базы национального развития. Впрочем, тогда это будет уже совсем другое правительство», — резюмирует экономист.