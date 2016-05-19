Екатеринбург, 19 мая, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала 2016 года было уволено 2 тыс. 237 сотрудников предприятий и служащих. Ещё 3 тыс. 100 работников могут быть уволены по заявленным руководителями предприятий и организаций спискам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента по труду и занятости корреспонденту ИА REGNUM.

Безработные. США. Начало 1930-х

Всего с 2015 года 46 предприятий и организаций заявили о предстоящем увольнении в 2016 году 5 тыс. 337 человек, в том числе 34 организации представили сведения об увольнении в 2016 году. Из числа уволенных обеспечено работой до обращения в органы службы занятости 953 человека (42,6% от уволенных), назначена страховая пенсия по старости 66 гражданам (3,0% от уволенных). В органы службы занятости обратилось 794 человека, из них признан безработным 541 человек. Трудоустроено 85 человек.

«Организовано тесное взаимодействие с государственной инспекцией труда в Свердловской области и органами прокуратуры Свердловской области в части обеспечения соблюдения трудового законодательства при увольнении работников — сообщила специалист регионального департамента по труду и занятости Ольга Рулёва.

Напомним, что по данным за 2013−2015 годы из числа уволенных: трудоустроено до обращения в органы службы занятости — около 54%; назначена страховая пенсия по старости — 3%; обратилось в органы службы занятости — 23%; остальные занимаются поиском работы самостоятельно. Из тех, кто обратился в органы службы занятости: трудоустроено — 31%; а признано безработными — 69%.

Отметим, что по состоянию на 17 мая 2016 года всего в Свердловской области зарегистрировано 38 тыс. 235 безработных, а количество предлагаемых работодателями вакансий — 32 тыс. 314 мест.