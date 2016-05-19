Москва, 19 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. С просьбой оказать помощь в подготовке специалистов обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову председатель Комитета чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Таджикистана генерал-лейтенант Рустам Назарзода в рамках работы московского IX Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2016», сообщила пресс-служба МЧС.

mchs.gov.ru Кинологи МЧС России продемонстровали основные методы подготовки «четвероногих коллег» в рамках Международного салона «Комплексная безопасность — 2016».

По словам Назарзоды, чрезвычайная служба его страны нуждается в переподготовке сотрудников и подготовке офицерского состава, курсантов и специалистов-психологов.

«Комитет по ГО и ЧС Таджикистана нуждается в помощи — теоретической, практической и технической. Мы испытываем трудности с кадровым составом, у нас нет ни одного учебного заведения по подготовке специалистов в области предупреждения и ликвидации ЧС», — сказал Владимиру Пучкову его таджикский коллега.

Он также сообщил о планах создать в Таджикистане Центр управления в кризисных ситуациях, аналогичный центру МЧС России.

Глава российского ведомства заверил, что готов оказать всю необходимую помощь.

«Просьба — согласовать план-график, в соответствии с которым мы готовы направить в Таджикистан группу педагогов. Мы также планируем помогать Таджикистану техникой, оснащением, экипировкой», — сказал Владимир Пучков и поручил подготовить план совместных действий на 2017−2018 годы, в том числе по реализации проектов развития службы спасения Таджикистана.

Напомним, из-за проливных дождей в мае в ряде районов Таджикистана сходили селевые потоки и оползни, в результате которых повреждены дороги, разрушены автомобильные мосты, нанесен ущерб более тысячи домов, из зоны затопления эвакуированы свыше полутора тысяч жителей, не обошлось без жертв.