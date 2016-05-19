Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Члены комиссии парламента Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению поддержали проект городского закона «Об Уполномоченном по правам инвалидов в Санкт-Петербурге». Об этом сегодня, 19 мая, сообщила ИА REGNUM пресс-служба Заксобрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Андреем Горшечниковым и Еленой Киселевой, устанавливает правовой статус уполномоченного по правам инвалидов в Санкт-Петербурге, порядок его назначения, вступления в должность и прекращения полномочий, а также основы обеспечения его деятельности.

Законопроект будет внесен на рассмотрение пленарного заседания Законодательного собрания.

Напомним, что в Петербурге, помимо уполномоченного по правам человека, действует также уполномоченный по правам ребенка и уполномоченный по защите прав предпринимателей. Все городские омбудсмены назначаются на срок пять лет.