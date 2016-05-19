Москва, 19 мая, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Посетителей и работников Арбитражного суда Москвы сегодня, 19-го мая, эвакуировали после сообщения о заложенном взрывном устройстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бухтиярова Ирина ИА REGNUM Арбитражный суд. Москва. 19.05.2016

После того, как поступило анонимное предупреждение о заложенной в здании на Большой Тульской улице бомбе, людей вывели за забор. За тем, как была проведена эвакуация, наблюдал очевидец, связавшийся с радиостанцией по телефону.

Информацию подтвердила пресс-секретарь учреждения Елена Фортунатова. «Да, действительно поступил звонок в здание суда о минировании, прошла эвакуация, сейчас проводятся соответствующие мероприятия», — сказала она.