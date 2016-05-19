США, 19 мая, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Корпорация Google продемонстрировала новый мессенджер Allo и приложение для видеозвонков Duo на ежегодной пресс-конференции разработчиков в городе Маунтин-Вью в Калифорнии (США).

zastavki.com Google

Главной новинкой мессенджера является встроенный чат-бот, который, по словам разработчиков, гораздо умнее конкурентов, так как подключен к базе данных компании. Поэтому бот от Google способен понимать более сложные запросы и предлагать ответы во время переписки.

Все сообщения будут защищены системой шифрования. Серверы Google будут только обрабатывать сообщения, а не хранить их.

Все остальные функции мессенджера относятся к привычным для пользователей инструментам. Есть стикеры, индикатор доставки и прочтения сообщений и разнообразные настройки.

Представленный сервис для видеозвонков Duo дублирует все функции Facetime для iOS. Выход приложений ожидается летом 2016 года.