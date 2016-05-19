Астана, 19 мая, 2016, 11:43 — ИА Регнум. 34-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин стал обладателем четвертого чемпионского титула в среднем весе из пяти. Действующий чемпион WBC мексиканец Сауль «Канело» Альварес добровольно отказался от своего пояса.

twitter — @PasichnikAD WBC-титул

Ранее казахстанец уже владел титулами WBA (Всемирная боксерская ассоциация), IBO (Международная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация). Он также являлся чемпионом мира среди любителей 2003 года и вице-чемпионом Олимпийских игр 2004 года и входил в тройку лучших боксёров независимо от весовой категории P4P по версии журнала The Ring.

«Всемирный боксерский совет получил официальное подтверждение от Golden Boy Promotions (промоутеры Альвареса — прим. ИА REGNUM) решения Сауля Канело Альвареса освободить пояс чемпиона WBC среднем весе. Геннадий Головкин настоящим признан бесспорным чемпионом мира WBC в среднем весе. WBC желает Канело больших успехов в его карьере, и, безусловно, с нетерпением ждет, чтобы увидеть бой Головкина против Альвареса в будущем», — говорится в постановлении организации.

Отметим, что столь неожиданный поступок Альвареса весьма огорчил фанатов обоих боксеров по всему миру.

Напомним, в декабре 2015 года Всемирный боксерский совет вынес решение по ситуации между казахстанцем Геннадием Головкиным, который на тот момент был претендентом на титул чемпиона и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который был действующим чемпионом.

«Альварес и Головкин должны провести добровольную защиту их титулов, чтобы таким образом максимизировать интерес к их ожидаемому поединку. Если сторонам не удастся достигнуть соглашения, будут назначены торги. Если после их добровольных защит один из боксеров не сможет провести поединок за звание единоличного чемпиона WBC, то он будет лишен своего титула», — говорилось в сообщении WBC.