Екатеринбург, 19 мая, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Администрацию губернатора Свердловской области возглавил Владимир Тунгусов. Указ о его назначении подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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Кроме того, нынешний руководитель администрации Сергей Пересторонин назначен исполняющим обязанности министра промышленности и науки Свердловской области. Напомним, вчера, 18 мая, пост министра покинул Андрей Мисюра. Ожидается, что уже сегодня он будет назначен генеральным директором НПО Автоматики.

Отметим, Владимир Тунгусов ранее являлся заместителем главы администрации Екатеринбурга. По неофициальным данным, именно он был фактическим хозяином города.

Владимир Тунгусов был назначен заместителем главы администрации города в 1997 году. На данном посту он курировал вопросы организации управления и возглавлял аппарат мэрии. В городскую власть Тунгусов пришёл из бизнеса — до своего назначения возглавлял компанию «Наш Дом». За время пребывания во власти он упоминался местными СМИ в качестве причастного к нескольким скандалам, в том числе, коррупционным. Но официально никаких обвинений ему предъявлено не было. При этом за годы во власти он приобрёл серьёзное влияние на городскую жизнь. Одни наблюдатели называют его «серым кардиналом» мэрии, другие же — сильным свердловским политиком.