Рим, 19 мая, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин написал открытое письмо совету области Венето, члены которого приняли резолюцию, признающую Крым в составе Российской Федерации. Текст письма опубликовала газета Corriere del Veneto.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

В частности, Евгений Перелыгин, заявил, что его очень удивила инициатива областных советников Венето признать право Крыма на самоопределение, а также собрать подписи об отмене санкций против России. «Все разумные люди очень хорошо понимают, что снижение экспорта в Россию не связанна с санкциями, но с уменьшением покупательной способности в связи с резким падением цен на нефть и особой структурой российской экономики, основанной на сырье», — подчеркнул посол.

Он также напомнил автору резолюции о том, что «Крым является частью территории Украины, оккупированной и аннексированной два года назад со стороны Российской Федерации в нарушение основополагающих принципов международного права и двусторонних соглашений. Правомерность такого референдума был отклонена Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, ООН (Генеральной Ассамблеей ООН, решение которой носит рекомендательный характер, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, прим. — ИА REGNUM) и другими крупными международными организациями».

Господин Перелыгин напомнил, причину введения санкций против России: «Для того, чтобы сдержать русский экспансионизм и восстановить мировой порядок, грубо нарушенный со стороны России с аннексией Крыма и оккупацией восточных территорий Украины, демократических сил мира, в первую очередь G7 и Европейский Союз, решили использовать инструмент санкций. Санкции, введенные ЕС против России, не влияют на торговлю между Россией и Италией, а касаются лишь отдельных лиц, учреждений и компаний, которые несут ответственность за украинский кризис. Санкции являются важным элементом, чтобы оказать давление на режим в Москве, соблюдать соглашения Минска, прекратить дестабилизировать ситуацию на Донбассе и отозвать все свои войска и тяжелую военную технику с территории Украины, которые продолжают ежедневно атаковать наши позиции, вызывая гибель гражданских лиц и военных».

Посол также добавил, что если кто-то в Крыму действительно имеет право на самоопределение, так это единственные коренные жители полуострова — крымские татары. «Как и в лучших сталинских традициях, российские оккупационные власти преследуют крымских татар, арестовывают и убивают их активистов, закрывают школы и национальные СМИ. Из-за этих трагических событий сейчас мы говорим о выживании крымских татар как народа, как и сообщалось в последней резолюции Европарламента. Моя страна стала жертвой агрессивной политики только потому, что защищает европейские ценности, заявляя о своей полной поддержке общего европейского проекта, частью которого она себя чувствует».

В конце своего письма Посол Украины в Италии призвал советников области Венето помочь вернуть Крым обратно, чтобы развивать экспорт с Украиной, а не Россией: «Понимаю законные причины представителей народа Венето, заинтересованных в развитии торговли в регионе, но, по моему личному мнению, такое провокационное решение не будет способствовать повышению потенциала экспорта области. Наоборот, работа вашего региона с Украиной, в рамках зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, действительно может способствовать росту бизнеса в Венето с украинским рынком с более чем 45 миллионами жителей. Таким образом, принимая во внимание интерес некоторых советников к вопросу Крыма, был бы желателен любой вклад вашего региона в мирный процесс возвращения Крыма на Украину, чтобы заложить правовые законные основы сотрудничества для предпринимателей из Венето, а также развивать деловое сотрудничество именно с этим украинским регионом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совет итальянской области Венето 18 мая принял резолюцию, в которой говорится о необходимости признания Крыма в составе РФ и отмене антироссийских санкций. Документ поддержали 27 из 51 члена областного совета.