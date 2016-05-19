Волгоград, 19 мая, 2016, 09:20 — ИА Регнум. В текущем году в учреждениях Волгоградской области, а также во всероссийских здравницах смогут отдохнуть и поправить свое здоровье 108 тысяч мальчишек и девчонок. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии областного центра 19 мая, только в Волгограде во время летних каникул в загородных и пришкольных лагерях, санаториях время с пользой проведут более 46 тысяч детей в возрасте от 6,5 до 17 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

В этом году разными формами отдыха планируется охватить большее количество детей, чем в прошлом — 51,5% вместо 50,7% в 2015 году от общего количества волгоградских школьников.

В этом году для детей из неполных либо многодетных малообеспеченных семей, а также семей ветеранов боевых действий одна смена будет организована в лагере «Зеленая волна» Дубовского района, остальные пройдут в Среднеахтубинском и Светлоярском районах. Всего маленьким льготникам предоставят 738 бесплатных путевок.

В пришкольных лагерях с дневным пребыванием, открытых на базе 126 муниципальных образовательных учреждений, смогут с пользой провести время более 17,7 тысячи ребят. Также запланирован отдых и оздоровление 718 детей в санаториях «Ергенинский» и «Качалинский», в 2015 году подобную услугу получили 706 ребят.

Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» готов принять во время летних каникул 1720 волгоградцев. В каждой из четырех смен продолжительностью 21 день будут отдыхать по 430 человек. Кроме того, ребят ждут и палаточные смены, популярность которых с каждым годом возрастает. Специализированными профильными сменами охватят почти 15,5 тысячи ребят. В

Территории, где будут работать оздоровительные лагеря, уже обработаны от комаров и клещей. За несколько дней до заезда первых смен будет проведена повторная дезинсекция.

В этом году будут реализовываться и новые формы отдыха детей и подростков, в частности многодневные и однодневные походы. Предполагается, что в походы отправятся не менее 1,8 тыс. детей и подростков. Обучение 46 инструкторов проходят на базе «Волгоградской станции детского и юношеского туризма и экскурсий».

Кроме того, во всех районах города с июня по август будет проходить городская акция «Радужное лето»: в парках, на пляжах и во дворах будут работать досуговые и спортивные площадки. Ребят ждут также кинопоказы российских фильмов в рамках конкурса «Лучший парк Волгограда».

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Добавим, что на текущий год на отдых и оздоровление детей в бюджете Волгоградской области предусмотрены 550,9 миллиона рублей. Всего в этом году планируется оздоровить 108 тысяч детей, из них 87 тысяч — в летний период. Школьников примут на отдых 746 организаций. Из них 35 детских оздоровительных лагерей, семь детских лагерей палаточного типа, четыре лагеря санаторного типа. Большой популярностью пользуются лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций — таких в волгоградском регионе 700.

Кроме того, в этом году большее количество ребят получит путевки на Черное море. 444 талантливых ребенка из Волгоградской области примут всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» и «Артек».