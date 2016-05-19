Вашингтон, 19 мая, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Нынешняя внешняя политика США неэффективна, она привела к целому ряду провалов — от вторжения в Югославию до Ливии. Однако это, похоже, мало кто замечает. Если обратить внимание на предвыборную гонку, можно заметить, что среди огромного числа нападок на недостатки одного из претендентов на кресло президента США многие упускают из вида то, что его соперница была одним из самых ярых сторонников всех внешнеполитических неудач Вашингтона недавнего времени. Возникает ощущение, что у Белого дома нет альтернативы существующей внешней политики, пишет Джон Аллен Гей в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

Автор отмечает, что приверженность выбранного внешнеполитического курса стала причиной целой серии провалов. Страна увязла в Ираке и Афганистане, война в Ливии привела к дестабилизации региона, а громко провозглашенный поворот к Азии, похоже, так и не будет осуществлен. В свою очередь, многие союзники США говорят о необходимости «лидерства» со стороны Вашингтона и растущих угрозах в своих регионах, при этом тратя копейки на собственную оборону. В то же самое время общественность в этих странах, похоже, с презрением относится к попыткам Пентагона защитить их. Белый дом испытывает на себе все минусы империи, получив взамен мало преимуществ такого статуса. Из сложившейся ситуации, похоже, нет выхода.

Тем не менее, по мнению профессора Гарварда Стивена Уолта, это не так. Свою альтернативу нынешнему курсу он представил 18 мая на конференции, состоявшейся под названием «Продвижение американской безопасности» в Институте им. Чальза Коха (Charles Koch Institute). В рамках новой модели Белый дом будет занимать более сдержанную в сравнении с сегодняшним авантюризмом позицию, но не доходящую до полного изоляционизма. Оставаясь в стороне от большего числа точек напряженности мира, США смогут вложить больше сил и средств в собственные дела, построив более прочный фундамент для национального величия.

Уолт отмечает, что США обладают такими преимуществами, которых были лишены другие великие державы на протяжении всей своей истории. Страна отделена от других крупных государств двумя огромными океанами, а также является неоспоримым гегемоном в своем полушарии. Экономика США самая крупная и наиболее динамично развивающаяся, что составляет надежную основу для самых боеспособных вооруженные сил в мире. Лишь малое число других государств представляет угрозу существованию США. Белый дом, если все остальные средства исчерпаны, может прибегнуть и к ядерному оружию.

Именно благодаря этим значительным преимуществам, считает Уолт, США и смогли продолжать нынешнюю внешнюю политику, несмотря на большое число провалов. В рамках нынешней стратегии, получившей, по Уолту, название «либеральная гегемония», Белый дом стремится устанавливать свое доминирование в каждом из регионов на планете, при этом достигая трёх основных целей: создания открытых рынков, введения демократического управления и установления главенства международного права. Благодаря тому, что Вашингтон стремится установить общемировую гегемонию, союзники Белого дома смогли сократить военные расходы и стать содержанками Вашингтона в вопросах безопасности.

А попытка ввести демократию — зачастую под дулом пистолета — привела к тяжелым последствиям: режимы, которые Белый дом хотел бы сменить, идут на неприятные для администрации шаги, вроде создания ядерного оружия, тогда те режимы, которые США все-таки свергают, нуждаются в замене, а это часто означает оккупацию, которая приводит к негативному отношению к США и насилию. Такая внешняя политика привела к незначительным успехам, стоив очень много.

Альтернативой либеральной гегемонии Уолт видит в том, чтобы перейти к стратегии «заморского уравновешивания» (offshore balancing). В рамках этого подхода США будут стремиться предотвратить появление конкурентоспособной державы в трех ключевых регионах земного шара: Европе, Северо-Восточной Азии и в регионе Персидского залива.

Так, Вашингтон проецирует своё могущество на Западное полушарие и с помощью других стран сдерживает появление потенциальных гегемонов в указанных регионах. Страна продолжает играть активную роль в торговле и дипломатии по всему миру, а также подготавливает вооруженные силы, в которых ключевая роль уделяется ВВС и ВМС. Сухопутные войска сокращаются до необходимого минимума.

Для сегодняшней политики это означает, что нужно уменьшить численность войск в Европе, где местные власти уже тратят в четыре раза больше на оборону, чем Россия, а также предпринимать шаги для сближения с Ираном — потенциальным гегемоном в своем регионе. С Азией все сложнее, поскольку Китай обладает потенциалом и, возможно, испытывает желание стать доминирующей силой в регионе. Его потенциальные противники слишком разрознены и слабы, чтобы этому противостоять.

Уолт также отмечает, что полностью уходить из международной политики США нельзя, поскольку как только новые региональные гегемоны убедятся в прочности своих позиций, они начнут преследовать свои интересы по всей планете — так же, как это делают США сейчас — что может привести их и в Западное полушарие. Тогда Вашингтон столкнется с доселе невиданными угрозами своей безопасности.

Как отмечает автор, несмотря на притягательность такого подхода для избирателя США, где большинство граждан выступают за более сдержанную внешнюю политику, подавляющая часть тех, кто её определяет, думает совсем по-другому. Даже если новая администрация и примет замечания Уолта к рассмотрению, для этого в США нет необходимого политического мышления. Ведь на протяжении стольких лет никто не стал пересматривать внешнюю политику Вашингтона, а сама Клинтон — архитектор иракской катастрофы — по-прежнему в почете у граждан США.