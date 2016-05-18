Москва, 19 мая, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас прокомментировал резолюцию парламента итальянского региона Венето, которая призывает национальное правительство осудить политику ЕС в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций.

o.did Морское побережье

«С одной стороны, никто в России и Европейском союзе не чувствует себя удобно, когда в отношении наших соседей принимаются какие-либо ограничительные меры или санкции. С другой стороны, резолюции в Венеции и ранее во французском парламенте носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения», — заявил Ушацкас в эфире радио «Вести FM».

Как передавало ИА REGNUM, совет итальянской области Венето 18 мая принял резолюцию, в которой говорится о необходимости признания Крыма в составе РФ и отмене антироссийских санкций. Документ поддержали 27 из 51 члена областного совета. «ЕС и Италия полностью игнорируют почти единогласное волеизъявление как крымского народа, так и парламента, а также исторические и культурные составляющие, способствующие этому выбору», — говорится в документе.