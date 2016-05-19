Москва, 19 мая, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Ирина Медведева рассказала ИА REGNUM о том, что происходит с маленькими детьми, которых насильно разлучают с матерью.

Фредерик Лейтон. Мать и дитя. 1865

Читайте также: Забрать ребенка могут по жалобе соседей

Отметим, что опытный детский психолог прокомментировала трагедию семьи Анастасии и Юрия, у которых 15 февраля 2016 года изъяли сына. Глубокой ночью полицейские, действовавшие по оговору соседей, ворвались в квартиру и под предлогом того, что в квартире жестоко избивают ребенка, забрали его.

Правозащитники также настаивают на том, что во многих случаях грубость и непрофессионализм представителей социальных служб при изъятии наносят непоправимый ущерб здоровью и психике ребенка. И особо подчеркивают, что в настоящий момент только по Москве свыше 200 случаев неправомерного вмешательства в семью с отобранием ребенка, а по стране их — тысячи.

Читайте также: Безнадзорность — первый шаг к социальному сиротству вашего ребенка