Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Бывший участник «боев без правил» Вячеслав Дацик по кличке Рыжий Тарзан, недавно освободившийся из мест лишения свободы, имеет все шансы вновь вернуться туда в ближайшее время. Органами МВД и Следственного комитета в отношении него возбуждено сразу два уголовных дела, сообщили 18 мая в Главном следственному управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Анри де Тулуз-Лотрек. «В кровати». 1893 г

Напомним, как сообщали ранее СМИ, в ночь на 18 мая Дацик силой ворвался в притон по оказанию сексуальных услуг на Васильевском острове Петербурга и заставил его обитательниц вместе с клиентами голыми идти по улице до отдела полиции. Затем Дацик отправился в другой нелегальный публичный дом на Петроградской стороне, чтобы совершить аналогичные действия.

По версии следствия, в бутик-отеле «Графтио» в Петроградском районе города Вячеслав Дацик сломал дверь в одном из номеров, где находилась жительница Москвы. «Применив физическую силу, Дацик переместил женщину в коридор отеля, где ей удалось от него вырваться и убежать. Своими действиями Дацик нарушил конституционное право потерпевшей на неприкосновенность жилища», — пояснили суть совершенного Дациком в ГСУ СКР.

В связи с этим в отношении Дацика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»). Подобные действия могут повлечь до двух лет лишения свободы.

Кроме того, органами полиции Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), на причастность к его совершению проверяется Дацик. Речь идет о том, что во время инцидента в притоне на Васильевском острове у граждан пропали материальные ценности. Это преступление может повлечь уже до 10 лет заключения.

«В настоящее время Дацик задержан, с учетом характеристик его личности, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу», — сообщили в СКР, имея в виду предыдущую судимость 35-летнего Дацика. Не исключено, что оба возбужденных уголовных дела будут соединены в одно производство.

Напомним, что Дацик, участник соревнований по «боям без правил», в декабре 2012 года был приговорен к пяти годам колонии за серию ограблений салонов сотовой связи. Находясь под следствием, во время лечения в психиатрической больнице в Ленобласти Дацик бежал в Норвегию, которая отказала ему в политическом убежище. В Норвегии он отбыл срок за незаконное ношение оружия, а затем был депортирован в РФ, где по приговору суда отбывал в колонии свой пятилетний срок. В марте 2016 года Дацик освободился из колонии.