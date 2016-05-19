Москва, 19 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Фантастический боевик «Люди Икс: Апокалипсис», девятый по счёту фильм серии «Люди Икс», стартует сегодня в российском прокате. Картина стала продолжением «Дней минувшего будущего», фильма 2014 года. В режиссёрском кресле новых «Людей Икс» всё тот же Брайан Сингер, начавший снимать франшизу в далёком 1996-м.

Цитата из к/ф«Люди Икс: Апокалипсис». реж Брайан Сингер. 2016. США

В заключительной сцене «Дней минувшего будущего» перед зрителями предстал Апокалипсис — самый могущественный и древний мутант на Земле. Именно он стал главным антагонистом новой картины. По сюжету Апокалипсис пробуждается через 10 лет, в 1983 году. Желая уничтожить мир людей, монстр набирает четырёх всадников: Магнето, Шторма, Псайлока, и Архангела. Противостоят пробудившемуся злу Люди Икс. В разразившейся борьбе героям предстоит узнать больше о происхождении своего вида…

Мировая премьера картины состоялась 18 мая. До конца месяца фильм увидят более шестидесяти стран мира. Любопытно, что отзывы кинокритиков на премьеру более чем сдержанные. На сайте профессиональных рецензий RottenTomatoes рейтинг «Людей Икс» составляет всего 52 процента, что соответствует категории «не свежий фильм». Для сравнения, предыдущая картина «Дни минувшего будущего» получила 91 процент одобрительных оценок.

Команда супергероев-мутантов Люди Икс пришла в кино из популярной серии комиксов издательства «Marvel Comics». В 1994 году компания 20th Century Fox и продюсер Лорен Шулер Доннер купили права на экранизацию «Людей Икс». В июле 1996 года контракт на съёмки картины подписал Брайан Сингер. Режиссёр не был поклонником комиксов, однако его привлекла идея дискриминаций, выраженная в фильме через всеобщую неприязнь по отношению к мутантам.

Цитата из к/ф«Люди Икс: Апокалипсис». реж Брайан Сингер. 2016. США

Первый фильм франшизы вышел на экраны в 2000 году и был с восторгом воспринят кинозрителями. Картина была номинирована на премию канала «MTV» за лучший фильм, но уступила «Гладиатору» Ридли Скотта. За 16 лет свет увидели ещё 7 фильмов, наиболее успешными из которых стали снятые Брайаном Сингером «Люди Икс», «Люди Икс 2» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».