Москва, 18 мая, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел переговоры с главой правительства Таиланда Праютом Чан-Оча, по итогам которых был подписан документ о военном сотрудничестве. Об этом сообщается в среду, 18 мая, на сайте правительства РФ.

government.ru Подписание российско-таиландских документов по завершении переговоров

«Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Таиланд о военном сотрудничестве подписали: заместитель министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов и министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай», — говорится в сообщении.

Отметим, что по итогам прошедших переговоров также было подписано соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (РФ) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Таиланд) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, министерства сельского хозяйства двух стран заключили меморандум о взаимопонимании. Аналогичный документ подписали руководители Минэкономразвития РФ и Минторговли Таиланда, а также руководство Минприроды России и Минприроды Таиланда.