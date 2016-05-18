Тирасполь, 18 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел РФ состоялась рабочая встреча и.о. министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева и сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олега Белякова с директором второго департамента стран СНГ МИД РФ Андреем Руденко и послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, на встрече обсуждалась текущая ситуация, складывающаяся вокруг Приднестровья.

topwar.ru Российские миротворцы в Приднестровской Молдавской Республике

Особое внимание было уделено вопросам функционирования совместной миротворческой операции и деятельности ОКК. Обсуждалась ситуация в Зоне безопасности, которая за последнее время ухудшилась в связи с рядом инцидентов, связанных, в том числе, с несогласованными полетами румынского летательного аппарата в воздушном пространстве ПМР в нарушение действующих правил.

Собеседники сошлись во мнении относительно высокой стабилизирующей роли миротворческой миссии в процессе урегулирования молдавско-приднестровского конфликта и недопустимости любых односторонних действий, осложняющих реализацию миротворческих задач и создающих напряжение в отношениях сторон.

Отдельное внимание было уделено текущему состоянию переговорного процесса между Приднестровьем и Молдавией. В частности, дипломаты обменялись мнениями относительно итогов недавнего визита в Тирасполь спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Корда Майер-Клодта, а также выразили разочарование динамикой взаимодействия сторон на уровне экспертных групп. «В данном контексте было отмечено отсутствие содержательного наполнения работы на различных уровнях диалога по причине продолжающегося саботирования молдавской стороной предметного взаимодействия по выработке и согласованию решений ряда актуальных проблем», — сообщили в МИД ПМР.

Говоря о возможности проведения заседания в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели) Виталий Игнатьев подчеркнул наличие позитивного потенциала недавно выдвинутого Россией пакета предложений по нормализации диалога.

В рамках визита в Москву делегация ПМР также была принята помощником вице-премьера РФ, спецпредставителя президента по Приднестровью Дмитрия Рогозина Дмитрием Лоскутовым. На встрече также обсуждалась ситуация вокруг Приднестровья, функционирование миротворческой операции РФ на Днестре, обстановка в Зоне безопасности, односторонние шаги Молдавии, текущее состояние переговорного процесса между Приднестровьем и Молдавией и аспекты российско-приднестровского сотрудничества.

ИА REGNUM напоминает, что официальные встречи по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта в формате «5+2» приостановлены с лета 2014 года по причине усиления Кишиневом и Киевом блокады Приднестровья и уголовного преследования молдавскими властями приднестровских чиновников, в том числе участвующих в переговорном процессе.