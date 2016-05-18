Астана, 18 мая, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В Казахстане начался первый этап совместных оперативно-профилактических мероприятий (СОПМ) «Нелегал-2016», направленных на борьбу с незаконной миграцией и торговлей людьми на территориях государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сегодня, 18 мая, сообщила Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В рамках совместных оперативно-профилактических мероприятий казахстанскими пограничниками за сутки задержано 230 нарушителей: 196 граждан Узбекистана, 3 — Турции, 11 граждан Киргизии, столько же Российской Федерации, Великобритании — 1, КНР — 2, Украины — 1, Азербайджана — 2, Испании — 2, Грузии — 1», — сообщает Погранслужба.

В ведомстве добавили, что операция «Нелегал-2016» продолжается.

В пресс-службе ОДКБ сообщили, что общие итоги будут подведены и озвучены позднее.

Напомним, по результатам мероприятий «Нелегал-2015» за нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлекли 16 812 иностранцев, из них граждан дальнего зарубежья — 671, СНГ — 16 141. Выдворили из страны по решению судов 1884 иностранцев. Кроме того, правоохранительные органы задержали 51 лицо, находящееся в розыске.

Информация о сводных итогах ежегодных операций «Нелегал» доступны за 2014 год. Тогда правоохранительные органы стран ОДКБ выявили 158 115 нарушений миграционного законодательства. Было наложено административных штрафов на сумму более 6 млн долларов США (около 312,2 млн рублей на конец 2014 года) и взыскано около 3,8 млн долларов (около 197,7 млн рублей).

По итогам «Нелегал-2014» выдворили за пределы государств-членов ОДКБ 23 309 человек. За организацию незаконной миграции возбудили 639 уголовных дел, за торговлю людьми — 19 уголовных дел и 17 690 уголовных дел по иным преступлениям, выявленным в ходе операции.