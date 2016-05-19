Москва, 19 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР настаивают на запрете использовать в избирательной кампании изображения уже умерших людей. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, соответствующий законопроект вносится в Госдуму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Сегодня мы вносим поправки в избирательное законодательство о том, что использование в агитационных материалах изображений (фото и видео) физического лица после его смерти не допускается», — уточнил парламентарий.

Авторы инициативы во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым напоминают, что действующее законодательству уже запрещает использование изображений лиц, не являющихся кандидатами, однако настаивают на уточнении действующих норм во избежание попыток найти лазейки. «Чтобы кто-то не прятался за изображение Петра I, за фотографии погибших военных, за изображения спортсменов и артистов, ушедших из жизни», — пояснил Нилов.

Авторы не скрывают, что поводом к внесению в Госдуму законопроекта послужило решение КПРФ использовать в агитации изображения Иосифа Сталина. «Образ Сталина будет использоваться в предвыборной агитации и сможет привлечь к партии дополнительные голоса за пределами нашего ядерного электората», — сказал ранее депутат Госдумы Сергей Обухов.