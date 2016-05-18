Москва, 18 мая, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о единовременной выплате из средств материнского капитала, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Величина выплаты составит 25 тысяч рублей. Эта мера была инициирована правительством РФ в качестве антикризисной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Чтоб получить выплату, гражданам, имеющим сертификат на маткапитал, будет необходимо обратиться в территориальное отделение ПФР с соответствующим заявлением. Предполагаются, что нормы законопроекта будут действовать до 31 декабря 2016 года, заявление на выплату может быть подано не позднее 30 ноября 2016 года. Выплату смогут получить граждане РФ, обладающие сертификатом на маткапитал и постоянно проживающие на территории РФ.

«Мера направлена на противодействие увеличению количества бедных», — отметил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

По данным Минтруда РФ, на эту выплату смогут претендовать 2 млн 784,2 тыс человек. По оценке правительства РФ, это потребует 50 млрд руб из федерального бюджета, при этом выплаты финансово обеспечены, так как на эти цели будут направлены остатки средств в бюджете ПФР на предоставление маткапитала.

В 2015 году в качестве антикризисной меры семьи, имеющие сертификат на маткапитал, могли получить выплату из маткапитала в размере 20 тыс рублей. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.

Ранее Госдума продлила действие материнского капитала до 2018 года. В 2016 году его размер не индексировался и составляет 453 тыс. рублей, в 2017 году — 480 тыс. рублей, а в 2018 году — 504 тыс. рублей.