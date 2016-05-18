Москва, 18 мая, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Самвел Степанян, который совместно с сыном главы МВД России Александром Колокольцевым владеет компанией «Стена», был задержан на Мытной улице в Москве. В автомобиле Степаняна полицейские обнаружили патроны к огнестрельному оружию, сообщает 18 мая Life.ru.

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В «Мерседесе» 32-летнего девелопера, приходящегося сыном совладельцу ТЦ «Ереван-плаза», кроме двух магазинов с 13 патронами для нарезного оружия находилось и разрешение на ношение наградного пистолета. В документе, датированном 3 января 2010 года, указано, что оружие Самвелу Степаняну выдал лично генерал-майор МВД Леонид Веденов.

Наградой за какие именно заслуги стал пистолет, не указано, это обстоятельство выяснят следователи. Сам пистолет в автомобиле отсутствовал.