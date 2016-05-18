Вашингтон, 18 мая, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Подледный океан на спутнике Юпитера, Европе, похож наземные океаны по химическому составу и физическим свойствам, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

nasa.gov Линейные переломы на ледяной поверхности Европы

Вопрос лишь в том, как происходит обмен веществ между породами дна, льдом и атмосферой. Ученые считают, что океан на Европе может оказаться слишком кислым, щелочным или слишком горячим для существования в нем микробов.

Отмечается, что химическое взаимодействие донных пород с океаном и атмосферой может варьироваться в зависимости от тектонических процессов планеты.

исследователи пришли к выводу, что океаны Европы будут производить кислорода в 10 раз больше, чем водорода. Это практически соответствует балансу океанов Земли, а значит, существенно увеличивает шансы на обнаружение жизни на этом спутнике Юпитера.