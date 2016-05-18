Москва, 18 мая, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Моногорода в Российской Федерации, по мнению многих специалистов, — это наследие узкой специализации командной системы управления и жесткого распределения ограниченных ресурсов. Сегодня в моногородах проживают примерно 10% населения России. Все жители моногорода зависят от «самочувствия» одного или нескольких градообразующих предприятий: если по тем или иным причинам производство сворачивается, работать в таком населенном пункте практически негде, заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им.Г. В. Плеханова» Кирилл Парфенов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM рост безработицы в моногородах.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«В условиях кризиса именно моногорода и, как следствие, их жители оказываются наиболее уязвимыми. Всем памятны массовые протесты в городе Пикалево Ленинградской области весной 2009 года, которые был вынужден «разруливать» лично Владимир Путин. Их провоцировала практически одновременная остановка трех заводов и городской ТЭЦ. Кризис 2008-го года лишь обострил проблемы, копившиеся годами с тех пор, как была разорвана единая технологическая цепочка», — считает эксперт.

«Вероятно, именно кризис в Пикалево послужил толчком для российских властей, чтобы начать целенаправленную работу по их поддержке: в 2009 году при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции была создана рабочая группа по модернизации моногородов. В 2010—2015 гг. на эти цели было выделено более 20 млрд. рублей бюджетных средств. В 2014 году с целью развития инфраструктуры и диверсификации экономики моногородов был создан специальный «Фонд развития моногородов». Однако последние данные красноречиво свидетельствуют о недостаточной эффективности правительственных мер», — высказал свою точку зрения Парфенов.

«В этом отношении показательна ситуация в Тольятти, где проблемы АвтоВАЗа, с особенной остротой проявились все в том же 2009 году. Кризис на автозаводе, а значит, и в городе в целом в последнее время только усиливается. Закрытие ряда производств и массовые увольнения привели к тому, что тысячи квалифицированных специалистов пополнили ряды «бомбил» и рыночных торговцев в Самаре. Света в конце тоннеля пока не видно», — резюмировал эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Федеральная служба охраны направила в правительство и администрацию президента РФ закрытый доклад о ситуации в моногородах, где зафиксировано ухудшение экономической ситуации. В частности, из доклада следует, что безработица в моногородах выросла на 20%. Всего в России 319 таких городов, в них проживают порядка 14 млн человек.