Ростов-на-Дону, 18 мая, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В Первомайском районе Ростова-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия новой библиотеки. Книгохранилище носит имя известного писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, первых читателей библиотека примет примерно через неделю, так как осталось решить несколько организационных моментов.

dontr.ru Мемориальная доска Солженицыну

Традиционную красную ленточку накануне перерезал Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. Помимо непосредственного участия в церемонии открытия, детский обмудсмен преподнес подарок — 5 тыс. изданий для детей.

Условно библиотека поделена на два отдела — детский и взрослый, так что родителям юных читателей также можно будет взять книгу на время. Этот фонд также будет пополняться. На книжных полках уже появилось более 5 тыс. произведений для взрослых любителей чтения.

Напомним, что открытие библиотеки имени Солженицына приурочено к 100-летию со дня рождения писателя, которое будет широко отмечаться в России в 2018 году. В частности, на Дону будут проведены книжные выставки, экспозиции рисунков, викторины среди старшеклассников, международные конференции и творческие встречи. Кроме того, прорабатывается экскурсионный маршрут «А.И. Солженицын в Ростове-на-Дону», запланирован кинофестиваль «Один день Александра Исаевича».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Астахов принял участие в XIII Съезде детских обмудсменов РФ, который приняла донская столица.