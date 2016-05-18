Москва, 18 мая, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Газопровод «Посейдон» выгоден для Греции, поэтому замораживать этот проект, даже под давлением американских властей, было бы неразумно, заявил заместить директора Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач сегодня, 18 мая, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

mkgreece.gr Карта газопровода

«Этот проект прежде всего в интересах Греции, поскольку позволит построить еще один газопровод. Кстати, газопровод ТАР, который строили вчера, не принесет вообще никаких дивидендов греческому правительству. Никаких платежей в счет транзита он (ТАР — прим. ред.) не предполагает», — заявил эксперт, прокомментировав таким образом информацию европейского издания EurActiv о том, что Греция не планирует продолжать переговоры по газопроводу «Посейдон».

По мнению аналитика ФНЭБ, отказываться от этого проекта со стороны Греции было бы довольно странно, обратив внимания даже на тот факт, что подталкивать к этому Афины может Запад:

«Довольно странная позиция. Идет некоторая политическая борьба, давление наших американских коллег на греческую власть, чтобы они отказались. Но думаю, что вряд ли Греция откажется, тем более на такой ранней стадии».

Дело в том, что сегодня, 18 мая, в европейском издании EurActiv был опубликован материал (который сразу же был подхвачен украинскими СМИ) со ссылкой на информированный источник, который заявил, что греческая сторона не планирует продвигать переговоры по газопроводному проекту «Посейдон», реализация которого выгодна России.

По словам издания, во время визита российского президента Владимира Путина в Афины 28 мая планируется обсудить ряд вопросов, касающихся энергетической отрасли, в частности темой переговоров станет проект «Посейдон». Но ожидать существенных результатов по этой проблеме не приходится, уверен анонимный источник европейского издания. В качестве аргумента источник привел осложнившиеся отношения между Москвой и Анкарой, в связи с чем прогресса по энергетическим вопросам ожидать не приходится.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как Турция может повлиять на решение Греции по «Посейдону», заместить директора ФНЭБ по газовым проектам Алексей Гривач отметил:

«Турция никак не участвует в этом проекте».

Напомним, что газопровод «Посейдон» является морской частью проекта ITGI, из Турции через Грецию в Италию по дну Ионического моря. Согласно планам, газопровод должен протянуться от греческого Ставролиминаса до итальянского Отранто. Примечательно, что соглашение о строительстве подписали еще в 2002 году, в том числе документ подписала Болгария. Однако к реализации проекта так и не приступили. В идеале «Посейдон» должен стать продолжением «Турецкого потока», строительство которого заморозили из-за сбитого ВВС Турции российского Су-24М.