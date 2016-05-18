Сочи, Краснодарский край, 18 мая, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В Сочи полным ходом строители продолжают работы по реконструкции стадиона «Фишт», который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира по футболу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города-курорта, сегодня с инспекцией на объекте побывал вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко.

sochiadm.ru Стадион «Фишт» в Сочи

Он отметил, что подготовка спортивной арены ведется по графику и будет завершена в ноябре 2016 года: «На данный момент опасений, что стадион не будет сдан в срок, мы не наблюдаем».

К настоящему моменту на стадионе уже завершено устройство футбольного поля, засеяна трава. Проведена работа по обеспечению безопасности как внутри, так и снаружи спортобъекта. Продолжаются работы по обновлению фасада входных групп, ведутся отделочные работы, в помещениях строители монтируют перегородки, прокладывают инженерные коммуникации и благоустраивают территорию.

В ближайшее время на объекте будет создана эксплуатирующая организация. Главному управлению строительства Краснодарского края совместно с ООО «СМУ «Краснодар» дано поручение разработать детальный график по устранению выявленных дефектов.

В июле текущего года в Сочи запланирован очередной визит комиссии ФИФА. Юрий Гриценко выразил уверенность, что к визиту высоких гостей на стадионе по плану будут проведены все необходимые работы.

Напомним, проект реконструкции центрального стадиона города Сочи предусматривал 40 тысяч зрительских мест. Однако, для выполнения требований ФИФА, количество их мест увеличивают еще на пять тысяч за счет устройства временных трибун. После проведения всех работ общая вместимость стадиона с учетом мест для представителей СМИ, телевещателей, коммерческих партнеров ФИФА и других специальных категорий составит 45 тысяч мест.