Москва, 18 мая, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Наибольшие темпы развития туристических направлений в России наблюдаются в Калининграде, Казани, Туле, Великом Новгороде и ряде городов республики Карелия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на выступлении в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, посвященном развитию в современных условиях внутреннего и въездного туризма. «Среди лидеров по динамике развития туризма я отмечу Карелию, Калининград, Казань, Тулу, Великий Новгород», — заявил Мединский.

Апполинарий Васнецов. Новгородский торг. 1909

Кроме того, в 2015 году в России появились новые туристические направления, которые быстро завоевывают популярность, подчеркнул министр. «Появились «Серебряное ожерелье» и «Великий шелковый путь». Не могу не упомянуть программу детского туризма: 10 тысяч учащихся ежегодно посещают Москву и Санкт-Петербург, дорогу оплачивают родители, а всё остальное — Минкультуры», — привел Мединский в качестве примеров.

При этом рост внутреннего туризма надо объяснять не только колебаниями курса валют или осложнениями отношений с Египтом и Турцией, подчеркнул глава Минкультуры. «У нас, безусловно, качественно выросла за последние годы инфраструктура туризма. Кроме того, люди соскучились. Многие впервые открывают для себя Россию», — указал Мединский.

В результате туристическая отрасль продолжает оставаться в России среди лидирующих по темпам роста, которые ныне составили 18% в год, подчеркнул министр: «Если в 2013 году по России путешествовали 29 млн. человек, то в 2014-м — уже 40 млн., а в прошлом году по стране было совершено более 50 млн. поездок».

«Развитие внутреннего и въездного туризма — это уникальная возможность создать в России с учетом сложившихся экономических и политических ситуации максимально успешную отрасль», — добавил он.