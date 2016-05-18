Москва, 18 мая, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Законопроект, увеличивающий число избирателей в России, внес в Госдуму Дмитрий Носов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Предлагается установить, что граждане РФ, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, не достигших на день голосования возраста 18 лет, имеют право избирать и голосовать на референдуме от имени своих несовершеннолетних детей.

Николай Богданов-Бельский. Новые хозяева. 1913

При этом каждому из родителей (опекунам), воспитывающим двух или трех несовершеннолетних детей, предоставляется по одному голосу за каждого несовершеннолетнего ребенка, а воспитывающим четырех и более несовершеннолетних детей — по два голоса за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Принятие закона повлечет за собой увеличение общего числа голосующих и послужит проявлению большей активности родителей и опекунов, отмечает автор.

Целью законопроекта является повышение роли семьи в обществе, а также ответственности родителей и опекунов, поскольку они будут голосовать не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей, выбирая их будущее, указал депутат.