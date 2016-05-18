Лондон, 18 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Бывший заместитель командующего союзными войсками в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил 18 мая, что НАТО грозит ядерная война с Россией в течение одного года, если Североатлантический союз не усилит оборону Прибалтики, сообщает The Independent.

Взрыв атомной бомбы.

По мнению генерала, атака на Эстонию, Литву и Латвию является крайне вероятной, и Запад должен предпринять шаги для предотвращения «потенциальной катастрофы».

Бывший военный написал художественную книгу «2017: Война с Россией», однако, как он отметил в интервью программе «Сегодня» BBC Radio 4, описанные там события очень возможны.

«Вызывающим крайнее беспокойство является тот факт, что поскольку Россия включает ядерное оружие в каждый из аспектов своей стратегии обороны, такая война будет ядерной», — Ширрефф.

«Мы должны судить президента Путина по его делам, а не по его словам», — добавил он. «Он вторгся в Грузию, он вторгся в Крым, он вторгся на Украину. Он применил силу, и ему сошло это с рук».

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«В период взаимной напряженности удар по прибалтийским странам… крайне вероятен», — заключил он.

На вторжение в Прибалтику президента России Владимира Путина может побудить «образ» слабости НАТО, по мнению бывшего военного, который предсказывает, что как в и Крыму, власти России при таком развитии событий представят свои действия в качестве защиты местного русскоговорящего населения Прибалтики.