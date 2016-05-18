Варшава, 18 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В Польше будет расти враждебность по отношению к украинцам, прославляющим Бандеру. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 18 мая, руководитель польского содружества «Курск» Ежи Тыц, комментируя «исправленные» надгробия на могилах солдат УПА в Польше.

kresy.pl «Исправленное» надгробие на братской могиле бандеровцев в Польше

Напомним, несколько дней назад на украинском военном кладбище, расположенном в городке Пикулице на юге Польши, неизвестные заменили мемориальные плиты на братской могиле боевиков УПА. Вместо плит с надписью «Борцам на свободу Украины» и поимённым списком бандеровцев, убитых солдатами Войска Польского в послевоенные годы, появились плиты со словами: «В этом месте захоронены останки бандеровских бандитов, скотских палачей и мучителей невинных польских женщин и детей. Мы помним!»

«Украинцы не отдают себе отчёта, насколько велика разница в подходе к их «революции» между тем, что говорят официальные польские СМИ, и что думают простые люди в Польше, — сказал Ежи Тыц, уже более восьми лет восстанавливающий памятники советским воинам в Польше. — Власти Польши блокируют всю информацию об антиукраинских протестах, о протестах против визитов президента Порошенко, об украинских преступлениях в Донбассе и т. д. Власти Польши без консультации граждан пытаются отпустить грехи убийцам из УПА, несмотря на мнение своих граждан и ту боль, которую они наносят семьям убитых на Волыни поляков».

«Эта несправедливость порождает мощный протест со стороны многих общественных групп в Польше, особенно среди молодых поляков, которые и разрушают памятники, посвящённые бандеровцам, или иным образом пытаются предотвратить фальсификацию истории. Ситуация с Пикулицами подтверждает моё мнение», — уверен глава «Курска».

По словам Ежи Тыца, «польские патриоты, видя нежелание властей надлежащим образом оценивать действия бандеровских преступников, берут дело в свои руки».

«Людей, ненавидящих бандеровцев и необандеровцев, в Польше очень много, — продолжил руководитель «Курска». — Украинцы не должны об этом забывать, не должны слепо верить проукраинской пропаганде польских властей, должны более трезво и осторожно возносить хвалу своим «героям», которые для нас являются просто бандитами. Украинцы должны помнить, что им есть за что просить прощения у поляков, и что подавляющее большинство польского народа не согласно с польским правительством в оценке действий УПА».

Таким образом, прогнозирует собеседник ИА REGNUM, следует ожидать, что враждебность по отношению к украинцам, прославляющим Бандеру, будет расти. «Степень враждебности будет пропорциональна степени вранья и переписывания истории со стороны польских и украинских властей», — резюмировал Тыц.