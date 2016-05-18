Москва, 18 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Нынешнее время является неблагоприятным для крупных покупок, считают 65% жителей России, приемлемым — 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Hernán Piñera Долговые цепи

В апреле 2016 года индекс кредитного доверия стагнирует. Подавляющее большинство опрошенных (87%) считают нынешнее время для кредитов неподходящим.

В вопросе доверия банкам мнения респондентов разделились практически поровну: 37% советуют положить свободные деньги в банк, тогда как 39%, напротив, предлагают забрать со счетов свои накопления.

Доля тех, кто считает необходимым сократить повседневные расходы, достигла годового максимума (66%). Иного мнения придерживается четверть опрошенных (24% среди всех опрошенных, среди материально обеспеченных — 30%) — они полагают, что имеющиеся сбережения лучше вложить во что-нибудь ценное, а повседневный доход потратить (зарплаты, пенсии) на необходимые покупки.

Опрос проведен 23−24 апреля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%.