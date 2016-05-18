Токио, 18 мая, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Японская компания Mitsubishi Electric Corp. получила заказ на создание первого японского зонда, который должен отправиться на Луну не позднее 2020 года, сообщает газета Nikkey.

Луна

Mitsubishi Electric Corp. получила заказ на создание лунного зонда от японского аэрокосмического агентства JAXA. Сообщается, что в его создание будет вложено $163 млн долларов и по своим техническим возможностям будет превосходить все существующие зарубежные аналоги. Вес зонда будет равен 130 килограммам, его возвращение на Землю не планируется.

Mitsubishi Electric Corp. считает, что успех этой разработки усилит её позиции в космической отрасли. Компания уже создала метеоспутник «Химавари-7» для Японии и получила заказы на создание спутников связи от Катара и Турции.

В 2013 году корпорация вдвое увеличила мощности завода в Камакуре, производящего спутники и планирует на 50% увеличить объёмы продаж космической техники по сравнению с 2015 годом.