Москва, 18 мая, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Тяжёлая проблема, моральное уродство и гуманитарная катастрофа — по мнению политолога Сергея Михеева, именно так можно охарактеризовать то, что в день празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне произошло на Украине. Кроме того, эксперт в прямом эфире «Вести. doc» на телеканале «Россия 1» уличил председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия во лжи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корни беспорядков

В рамках телеперадачи был показан фильм «Люди победы». 9 мая в Киеве во время шествия «Бессмертного полка» произошла потасовка, переросшая в драку. Неизвестные распылили в колонне слезоточивый газ. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россия вложила бюджет небольшого города для дестабилизации обстановки на Украине в период майских праздников.

«Парубий такой информации получать не может в принципе, и это совершенно очевидно для специалистов. Он откровенно врёт, выдавая желаемое за действительное. Что касается самого Дня Победы, то ничего подобного ни в одной столице мира на 9 мая не происходило», — отметил политолог.

По словам Михеева, таких выходок, которые себе на 9 мая позволили на Украине, нигде себе не позволяют. Причём вне зависимости от того, как в той или иной стране относятся к России: День Победы никто и нигде не оспаривает.

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«Потомки фашистов — их ещё можно понять. А вот те, чьи прадеды и деды погибли в этой войне, освобождали мир от нацистской чумы, сегодня они нацепили на себя свастику и считают возможным «зиговать» на улицах и обливать зелёнкой ветеранов. Это действительно тяжёлая проблема. Это действительно моральное уродство и серьёзная гуманитарная катастрофа», — подчеркнул участник программы.

Напомним, что в ряде городов Украины 9 мая прошла акция «Бессмертный полк». В Киеве не обошлось без потасовок. Неонацист напал на девочку и ее мать, которые пришли 9 мая в Парк Славы с георгиевской лентой.