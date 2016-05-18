Москва, 18 мая, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Голосование в региональном совете Венето 18 мая свидетельствует о том, что процесс антироссийской пропаганды в контексте Украины не столько зашел в тупик, сколько начинает раскручиваться в обратную сторону, заявила газете «Известия» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По ее словам, этот процесс начинает работать против тех, кто его запустил — «Европа уже другая», чем несколько лет назад. Захарова подчеркнула, что на фоне украинского кризиса, сирийского кризиса и вмешательства США во внутренние дела европейских стран произошла потеря европейского суверенитета во внешней политике.

Теперь люди не могут не видеть, несмотря на работу информационной машины, что вся политика направлена исключительно против Европы, и это проблема носит долгосрочный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая парламент итальянской области Венето, столицей которого является город Венеция, проголосует по проекту резолюции о признании статуса Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, а также отмене санкций в отношении России. Инициаторами проекта стали 25 депутатов из 51. Среди них — руководители трех крупнейших фракций венецианского парламента: Массимилиано Баризон («Вперед, Италия!»), Сильвиа Ризотто («Список Дзайя») и Никола Финко («Лига Севера»).