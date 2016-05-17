Москва, 18 мая, 2016, 02:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Сирии зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в провинциях Дамаск и Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Бюллетень

В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли позиции правительственных войск в районах населённых пунктов Хутайта эль-Джараш и Эль-Сахия. Миномётным обстрелам также подверглись кварталы города Дамаск Дахият аль-Асад и Масакид-Барза.

В городе Алеппо боевики «Джейш аль-Ислам» подвергли обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) квартал Маканис эд-Дувайри.

В целом, по данным российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии.

Также сообщается, что в течение суток заключены соглашения о примирении с представителями двух населённых пунктов в провинции Алеппо. Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 105.

В провинции Эль-Кунейтра заключено соглашение о прекращении боевых действий с полевым командиром одного вооружённого формирования. Количество вооружеённых формирований, заявивших о своей приверженности выполнению условий перемирия, увеличилось до 59.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».