Вашингтон, 18 мая, 2016, 01:35 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали у здания Конгресса США в Вашингтоне мужчину, который заявил, что в его автомобиле находятся споры сибирской язвы, передаёт телеканал ABC News.

Как сообщила представитель полиции Анна Роуз, мужчина заявил, что был заражён сибирской язвой на одной из ферм в штате Вирджиния и прибыл в Вашингтон, «чтобы предупредить других об опасности».

Задержанный, как отметили в полиции, не представляет угрозы для общественности. Результаты предварительной проверки на сибирскую язву оказались отрицательными, тем не менее мужчине и контактировавшим с ним сотрудникам полиции ещё предстоит пройти процесс дезинфекции.

Имеются ли споры сибирской язвы в автомобиле, в полиции пока точно не сообщают. Отмечается, что дороги и пешеходное пространство в районе инцидента будут закрыты ещё по меньшей несколько часов.