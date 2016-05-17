Москва, 18 мая, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Российское руководство с радостью направило бы средства, расходующиеся на оборонную сферу, в социальную политику, однако государство постоянно втягивают в гонку вооружений извне. Об этом 18 мая заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

«Конечно, мы хотим сделать всё, чтобы освободить ресурсы для содержания на оборону и направить их на социальную сферу. Но нас постоянно втягивают в гонку вооружений. И вопрос вооружения является главным сегодня. Было много шума о «Дональде Куке». Он шёл в 80 км от Калининграда, имея на борту ракеты с дальностью в 2500 км. Это было не в Мексиканском заливе. Но более опасная ситуация состоит в том, что основу стратегического баланса составляют РСМД 1987 года и СНВ-III, подписанного в Праге в 2010 году», — сказал Косачёв в эфире «Первого канала».

По его словам, сейчас впервые в истории развития стратегического баланса мир находится в ситуации, когда подписание договора по СНВ «не сопровождается переговорным процессом»: «Новый договор СНВ истекает в 2021 году, и там нет автоматического продления — он будет продлён при согласии сторон. Это значит, что с 2021 года мы можем оказаться в правовом вакууме. И тогда у США не будет ограничителей для перевооружения триады и развития оружия массового поражения. Мы постоянно предлагаем США говорить на эту тему, а они ставят условия и срывают договорённости».

Напомним, 12 мая вооруженные силы США и НАТО пустили в эксплуатацию часть системы ПРО США в ЕС на румынской базе в Девеселу. Объект в Румынии должен стать частью масштабной системы ПРО, простирающейся от Гренландии до Азорских островов.