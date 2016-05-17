Москва, 17 мая, 2016, 23:24 — ИА Регнум.



Новогоднее обращение прокурора Поклонской и Николая II к народу России

Пиар, политическая позиция, глупость, исполнение «пожелания ветерана» или задание от «третьих лиц» по пропаганде восстановления монархии — все эти, казалось бы, совершенно разные понятия соединились воедино во время обсуждения пользователями поступка прокурора Крыма Натальи Поклонской. Так, спустя неделю после скандала соцсети все активнее обсуждают, кроме прочего, вопрос: «А Поклонская не является ли приближенной к семье Романовых или, может, хочет попасть в эти круги?». Так или иначе задумывалась эта выходка прокурором как пиар или нет, можно сказать наверняка, что «взрыв» удался на славу. Так что же это было и почему это событие взбудоражило Россию?

Главный вопрос, который наверняка возникал у тех, кто видел фото (или в живую, кому как повезло) прокурора с портретом Николая II в руках на шествии «Бессмертного полка» в память о погибших и защищавших родину во время Второй мировой войны: «Он родственник ее, который погиб на войне?». И вопрос вполне логичный, учитывая, что в уставе шествия сказано, что в «Бессмертном полку» не место рекламе, пропаганде, политическим и другим лозунгам. Если шагаешь в строю полка, то только с изображением родственников, воевавшим во время Второй мировой. Именно в связи с этим поступок Поклонской был воспринят так негативно, а сама прокурор не просто подмочила свою репутацию «няши-прокурора», а буквально вымазала ее иконой неповинного в этом Николая II.

«На мой взгляд, Поклонская, придя на Бессмертный полк с портретом Николая 2, дискредитировала саму идею и должна быть отправлена в отставку», — считает пользователь Дмитрий Аграновский.

Сообщество в Twitter Газеты.ру оценило шествие Поклонской в рядах «Бессмертного полка» лаконично, но метко, выразив как бы общую первоначальную реакцию: «На Бессмертный полк Поклонская пришла с иконой Николая II. Че-то перебор».

Если у кого-то возникают сомнения о том, как будет дальше вести себя прокурор Крыма, то комментаторы в соцсетях по этому поводу высказали немало интересных инициатив. Например, некоторые позволили себе предположить, что Наталья Поклонская задействует голову: «Теперь Поклонская себе лоб разобьёт, кланяясь».

Пытаясь объяснить поступок Натальи Поклонской, писатель Михаил Веллер не без иронии предположил, что дело всего лишь в девичьей памяти: «Может быть Поклонская думала, что Николая II убили в ходе Великой Отечественной войны».

Другой пользователь, прокомментировавший это высказывание писателя, обратил внимание на интересный литературный троп в словах Веллера про Поклонскую: «Оксюморон от @MiWeller: «ПОКЛОНСКАЯ ДУМАЛА». Чувствуется рука мастера».

Однако в действительности (хотя сложно себе представить, чтобы прокурор Крыма не отдавала себе отчета в том, что делает) по сути Наталья Поклонская, вынеся на «Бессмертный полк» икону Николая II, устроила провокацию против самого Дня Победы. На что не могли не обратить внимание пользователи: «Поклонская начала разрушать День Победы ради своих идеологических заморочек, полит перспектив и по желанию своих монархических элитных хозяев».

«Поклонскую должны с должности снять за этот поступок, который может замутить эту прекрасную народную инициативу — нести в шеренгах бессмертного полка именно своих родных, воевавших или работающих на победу», — заметил еще один комментатор.

Причем провокация со стороны госслужащей видится как хорошо запланированное мероприятие, а не как выполнение «просьбы ветерана», как оправдала сама Поклонская свой поступок: «То, что своим поступком прокурор Крыма нарушила регламент и сам дух акции Бессмертного Полка — это еще мелочи: конечно, прокурорским, как она думает, закон не писан. Другое дело то, что в этом поступке видится хорошо запланированная провокация по расколу российского общества на две полярные силы. Раскол, хорошо известный нашим западным «партнерам» и поэтому щедро ими финансируемый», — говорится в записи группы «Вконтакте» «АнтиМайдан Мариуполь», где, к слову, «няшу-прокурора» прозвали представительницей Русской Смуты.

Интересно, что еще несколько лет назад во время своего выступления на телевидении президент России Владимир Путин заявил, что на 9 мая будут организовывать провокации. «Будут придумывать что-то в 9 мая. Потому что это удивительная демонстрация единства многонациональной российской нации», — заявил глава государства, говоря о деятельности иностранных организаций в России.

Так что это: пиар конкретной личности или прославление монархии? Если пиар, то о продуктивности мероприятия говорить нет смысла. Если дело касается монархии, то почему именно на «Бессмертном полку»? Может, потому что прошлые попытки Поклонской прошли почти незамеченными? Так, например, как пишет snob.ru, в кабинете самого прокурора есть портрет Николая II. Однако из этого никто скандал не поднимает! Кроме того, в прошлом году по инициативе «няши-прокурора» у Ливадийского дворца установили бюст этому же члену царской семьи. И это вновь не породило всероссийские дискуссии!

В 2015 году также Поклонская пронесла в «Бессмертном полку» фото родственников, однако не имеющих никакого отношения к участию во Второй мировой войне. Тогда прокурор несла дореволюционное групповое фото своих родственников, но на фото не были указаны ни имена, ни даты, ни места, в которых они могли воевать. На это тоже мало кто отреагировал! Перед Новым годом 2016 года прокурор Крыма записала видеообращение к жителям страны с поздравлением. При этом на столе Поклонской невозможно было не заметить фотографию последнего императора Российской империи Николая II, которого она процитировала.

Учтя все ошибки, в 2016 году перед шествием «Бессмертного полка» она заранее объявила, что участники акции понесут икону Николая II, а сама она будет держать плакат с фотографией своего прапрадеда по отцовской линии Ивана Гаврилова, который служил кавалеристом и погиб в Польше во время Первой мировой войны. И в этот раз после шествия в рядах полка с изображением царя Поклонскую заметили все.

Несмотря на то, что в целом поступок Натальи Поклонской породил волну негатива, все же нашлись единицы, оправдывающие поступок прокурора, а представителей и левого, и правого толка объявили в разбрызгивании слюной понапрасну:

«Истерят упёрто ленинские леваки, брызгают пеной изо рта либерасты: их перекручивает от того, что Наталья Поклонская несёт икону Царя-Мученика», — высказался недовольный тем, что левые и правые в кои-то веки сошлись во мнениях по какому-либо вопросу.

Бесспорно, Поклонская с иконой Николая II в руках спровоцировала многих блогеров отреагировать на это событие. Пользователь ЖЖ поделился интересным обстоятельством, на которое он обратил внимание после публикации поста о прокуроре:

«Вчера, после того, как раскидал по широким просторам соцсетей свои размышления на счет дуркования чудесной девушки и замечательного прокурора Натальи Поклонской, ко мне в гости забежала парочка странных. Один из них пытался объяснить, что Николай Дуо просто оказался заложником ситуации: англичанка, которая вечно гадит, наполнила его кабинет прохиндеями чуть более, чем полностью. Вторая же вообще сходу выдала пару замечательных роликов, в которых проникновенным голосом сообщалось, что задний наш анпиратор — суть спаситель. И смерть его — ничто иное, как искупительная жертва, равная той, что принес в своё время один действительно хороший человек из Галилеи».

Так что хотела показать своим поступком Поклонская и хотела ли чего-то вообще? А главное, как будет отмываться после этого скандала и надо ей вообще отмываться? В любом случае для миллионов, которые несли на «Бессмертном полку» портреты своих родственников, погибших за Родину, поступок прокурора Крыма стал оскорбительным. Оскорбительным еще и потому, что во время Второй мировой большинство белых сражались на стороне Гитлера, намереваясь с помощью фашистов, уничтожающих все на своем пути, вновь прийти к власти и усесться на престол, восстановив монархию. Так, может, представителю государственной структуры стоит хотя бы извиниться…