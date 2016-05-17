Москва, 17 мая, 2016, 22:36 — ИА Регнум.



festiwalbiegowy.pl Препятствия

Представители российского малого и среднего бизнеса призывают госведомства соблюдать максимальную прозрачность при планировании краткосрочной и среднесрочной стратегии экономического развития России. Такую позицию деловых кругов накануне Дня российского предпринимательства озвучила ИА REGNUM вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Елена Дыбова.

По ее словам, барьеры для российских компаний сохраняются, в том числе, из-за того, что локальные малые и средние предприятия часто не имеют доступ к достоверному анализу и прогнозам по развитию интересующих их отраслей. Усугубляет их положение и растущая конкуренция на отечественных рынках со стороны иностранного бизнеса, а также сохраняющиеся негативные геополитические и санкционные факторы.

«В последнее время мы четко видим положительную динамику спроса, скажем, на российскую военную технику. Однако очевидно, что такая высокотехнологичная продукция в нынешних непростых условиях может массово производиться в стране силами крупных предприятий с активным вовлечением производителей из числа малого и особенно среднего производственного бизнеса», — заявила вице-президент ТПП РФ.