Мехико, 17 мая, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето предложил легализовать однополые браки. Об этом сообщает ABC News.

Ньето говорит, что подписал инициативы, закрепляющие однополые браки в конституции страны, а также в федеральном гражданском кодексе.

Легализация о браков ЛГБТ-сообщества в США 26 июня 2015 года стимулирует процесс, направленный на разрушение традиционных устоев западно-христианских стран. 12 мая ИА REGNUM передавало о том, что Нижняя палата итальянского парламента одобрила закон о легализации однополых браков.