Москва, 17 мая, 2016, 22:13 — ИА Регнум. НАТО не может выдвигать конструктивные предложения по урегулированию международной напряженности, поскольку политика блока складывается из частных корыстных интересов его представителей. Об этом в эфире телепрограммы «Право голоса» на ТВЦ 17 мая заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Кукрыниксы. Кабальна НАТОвская сеть... 1977

«НАТО для меня — небезопасная антироссийская территориальная организация. И тут задача не такая простая. Когда мы разговариваем с ними об одном, они тем временем занимаются совершенно другим», — заявил Климов, отвечая на вопрос, почему военный блок невосприимчив к попыткам российской стороны урегулировать конфликт интересов.

«Ведь генералы НАТО думают о своей карьере, а там кто громче обгадит Россию, тот выиграет. Потом, как ранее уже обсуждалось, есть такой «Обама-2%», который ездит по 28 странам и забирает 2% от ВВП этих стран, чтобы закупать в Америке оружие. Это очень серьёзный бизнес. Помимо решения геополитических задач наши хитрые американские друзья решают сугубо экономические задачи для конкретных корпораций, заодно пополняя свои предвыборные фонды», — пояснил сенатор свою позицию.

В конечном счете в НАТО, даже разжигая напряженность, рассчитывают на то, что ничего серьезного из таких выходок не произойдет, подчеркнул парламентарий: «Нагнетают все эти страсти, выставляя нас пугалом ради своих личных корыстных интересов».

«Никто в НАТО умирать за дело НАТО» не собирается, убежден Климов. «В нашей стране многие люди готовы отдать жизнь за родину — мы это видели в том числе во время борьбы с терроризмом на дальних подступах к нашей стране. В НАТО же на такое мало кто готов», — подчеркнул сенатор.

Тем не менее это не означает, что никаких серьёзных последствий из обострения международных отношений не будет, подчеркнул Климов.

«Безусловно, наращивание любых вооружений всегда повышает вероятность столкновения в горячей фазе. Именно поэтому наш главнокомандующий, как ответственный и опытный политик, предлагал многократно — последний раз 9 Мая на параде — перейти от этих мер к другим», — заявил парламентарий, добавив, Россия официально передала американцам текст возможного соглашения о международной безопасности целых 7 лет назад, однако ответа с тех пор так и не последовало.

Однако реагировать на действия НАТО России всё равно необходимо: «Американцы одних лишь слов не понимают».

«Если нет чёткой переговорной позиции, подкреплённой военно-техническим потенциалом, мастерством вооруженных сил, уровнем подготовки наших людей и их волевыми качествами — ничего не получается. Только тогда они готовы с нами разговаривать, когда они всё это видят», — подытожил Климов.