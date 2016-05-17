Москва, 17 мая, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 мая провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

kremlin.ru Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

По сообщению пресс-службы Кремля, на совещании обсуждалась подготовка к предстоящему на этой неделе саммиту Россия — АСЕАН.

Участники совещания также обменялись мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования в контексте встречи президентов Армении и Азербайджана, состоявшейся накануне в Вене.

Кроме того, в продолжение заседания Госсовета состоялся разговор по теме развития строительного сектора, градостроительства и совершенствования ипотечной системы.

Затрагивался и ряд других вопросов внутрироссийской повестки дня.

Уточняется, что в совещании приняли участие председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, руководитель Администрации президента Сергей Иванов, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, заместитель секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев.

8 апреля на заседании Совбеза России также обсуждалось урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.