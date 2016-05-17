Москва, 17 мая, 2016, 17:41 — ИА Регнум.



premier.gov.ru Алексей Кудрин в окружении коллег

Бывший министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин назначен руководителем рабочей группы экономического совета при президенте России по направлению «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост». Об этом сегодня, 17 мая, сообщают «Вести».

В состав этой группы также попали: первый заместитель руководителя аппарата правительства России Максим Акимов, проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Павел Кадочников, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев, первый зампред Банка России Ксения Юдаева, глава Сбербанка Герман Греф.

Основные функции этой рабочей группы весьма впечатляют. В частности, эта рабочая группа при президенте РФ должна определять актуальные проблемы, которые препятствуют обеспечению устойчивого экономического роста и осуществлению структурных реформ. Также она должна вырабатывать предложения по их решению.

Также рабочая группа должна анализировать социально-экономическое развитие России, развитие отдельных отраслей и секторов экономики, анализировать положение дел в сферах государственной власти и государственного управления, в том числе социально-экономических результатов, последствий и рисков, а также анализировать осуществление наиболее значимых структурных реформ.

Группа будет готовить в установленном порядке доклады и предложения для рассмотрения на заседаниях Экономического совета при президенте Российской Федерации и президиума совета в части, которая касается приоритетов структурных реформ, мер по обеспечению устойчивого экономического роста, социально-экономического развития Российской Федерации, развития отдельных отраслей и секторов экономики, положения дел в сферах государственной власти и государственного управления, а также по обеспечению диверсификации экономики и снижения её зависимости от сырьевой конъюнктуры.

Также в функции этой рабочей группы, которую вполне можно считать дублером экономического блока правительства, президент определил предварительное рассмотрение выносимых для обсуждения на заседаниях совета и президиума совета вопросов, касающихся приоритетов структурных реформ, мер по обеспечению устойчивого экономического роста, социально-экономического развития России.

Кроме того, группа будет рассматривать иные вопросы, которые к её компетенции. Прежде всего это вопросы реализации поручений и указаний президента России.

Чтобы эти функции реализовывать, кудринской группе даются определённые права. В частности, группа может запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и других рабочих групп совета материалы и информацию по вопросам, отнесённым к компетенции рабочей группы.

Кудринская группа может приглашать на свои заседания руководителей и иных должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также иных органов, организаций и объединений для обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции рабочей группы.

Также группа может создавать подгруппы для обсуждения и подготовки предложений по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы.