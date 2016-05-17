Москва, 17 мая, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро между станциями «Раменки» и «Рассказовка» планируется закончить в 2017 году, заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. Как сообщается на портале ведомства, полностью достроить линию планируется к 2020 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Работы на этом участке идут по графику, несмотря на сложные гидрогеологические условия. Метро в Рассказовку придет уже в следующем году», — уточнил Хуснуллин.

Чиновник отметил, что, несмотря на то, что метростроевцы сталкиваются с сильно обводненными грунтами и отложениями твердых карстовых пород, основные работы на участке от станции «Парк Победы» до «Раменок» близятся к завершению. Строители рассчитывают закончить их в 2016 году.

По планам руководства города Калининско-Солнцевская линия метро появится в Москве в 2020 году. Она будет образована в результате присоединения к Калининской линии строящегося западного участка. Новая ветка формируется поэтапно. Первый участок «желтой» линии метро от «Делового центра» до «Парка Победы» протянулся на 3,35 км и уже сдан в эксплуатацию.

Второй участок — от «Парка Победы» до «Раменок», общей протяженностью 7,5 км — будет введен в эксплуатацию в конце 2016 года. Следующий участок — от «Раменок» до «Рассказовки» — запустят в 2017 году. Последним введут центральный пятикилометровый участок, который пройдет через исторический центр города. На нем появится три станции: «Волхонка», «Плющиха», «Дорогомиловская».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы не намерены сокращать объемы финансирования строительства метро. По словам Марата Хуснуллина, до конца 2016 года откроется 12 станций метро и будет введено в эксплуатацию не менее 24 километров линий.