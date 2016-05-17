Египет, 17 мая, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Сегодня, 17 мая, торговый представитель России в Египте Федор Лукашин сообщил, что согласование коммерческого контракта по проекту сооружения новой АЭС в районе Дабаа между РФ и Египтом близится к завершению. Об этом сегодня пишет издание Cyplive.com.

asktheegyptian.com Гидроэлектроста́нция (ГЭС) в Египте

Как отметил Лукашин, строительство АЭС является большим и сложным комплексом работ, в том числе подготовительных. Сейчас на строительной площадке — несколько десятков специалистов из России, которые проводят мероприятия в рамках подготовки нулевого цикла работ.

«В настоящее время завершается согласование коммерческого контракта по проекту», — заявил торговый представитель РФ в Египте, добавив, что российский кредит для Египта будет государственным и рассчитанным на длительный срок, «на условиях, выгодных для обеих сторон».

Перед подписанием коммерческого контракта стороны, безусловно, должны решить ряд вопросов, имеющих принципиальное значение для стран. Таким, например, является вопрос захоронения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Спорт заключается в том, что Россия настаивает на том, чтобы утилизация топлива производилась таким образом: стачало с египетской АЭС отправлялось в РФ за счет Египта, там его перерабатывали, после чего вновь возвращали в Египет для захоронения. Вторая сторона, напротив, не желает, чтобы ОЯТ покидало территорию страны, заявил бывший советник министра электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта по вопросам атомной энергии Ибрагим аль-Осейри.

Еще один важный вопрос, который пока остается нерешенным, это то, кто будет управлять станцией. Российская сторона планирует, что в течение первых десяти лет управлять АЭС будут только операторы из РФ, без участия египетских. Египет же настаивает, чтобы местные специалисты прошли обучение на российских АЭС, подобных той, что строится сейчас в Дабаа, после чего начали бы работать на новой атомной электростанции.

Согласно проекту, АЭС будет состоять из четырех энергетических блоков, мощность каждого достигнет 1200 МВт. Помощь госкорпорации «Росатом» в строительстве первой египетской АЭС заключается в том, что специалисты из РФ создадут в Египте целую атомную отрасль. Подписание контракта на строительство АЭС, стоимость которого превысит по меньшей мере $26 млрд, планируют уже в текущем году.

Россия и Египет подписали межправительственное соглашения о сотрудничестве по вопросу строительства первой египетской атомной электростанции в ноябре 2015 года. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после подписания документа заявил, что при выборе поставщика технологий будущей станции египетские власти обращали внимание, в первую очередь, на обеспечение безопасности АЭС. Далее, по результатам подробного изучения выбрали российское предложение, «которое к тому же является лучшим и с экономической точки зрения», объяснил ас-Сиси.

Что касается финансирования проекта, то оно будет осуществляться за счет кредита России Египту как самой населенной стране среди других арабских стран. Возвращать долг египетская сторона планирует за счет выручки, которую получит от продажи электрической энергии атомной станции. Планируется, что проект удастся реализовать в течение ближайших 12 лет.

Отметим, что при действующем главе Египта Абдель Фаттахе ас-Сиси атомная энергетика была объявлена стратегическим выборов страны, потому что этот энергоисточник, по сути, является одним из самых чистых и недорогих. Эта АЭС в Дабаа станет не только первой в Египте, но и вообще во всей Северной Африке, общая площадь которой составляет 10 млн квадратных километров (здесь также Ливия, Судан, Алжир). Таким образом, «Росатом» в случае удачной реализации проекта с египетской АЭС может распространить свое влияние на весь североафриканский регион и стать на этой территории монополистом по поставкам технологий строительства и эксплуатации атомных станций.