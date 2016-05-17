Москва, 17 мая, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Половина числа семей, сформировавших спрос на жильё в ближайшие пять лет, планируют улучшить жилищные условия при помощи ипотеки. Об этом 17 мая в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин.

finansopedia.ru Недвижимость

«Общий объём спроса на ближайшие пять лет — примерно 300 млн квадратных метров жилья. Спрос сформирован шестью миллионами семей, при этом 50% из них планируют улучшить условия жизни при помощи ипотеки», — сказал Путин.

По его словам, вопрос состоит не в конкуренции банков, а в надёжности: «Над этим нужно работать. А объём ипотечных кредитов в реальном выражении вырос в два раза. Сегодня ипотека стала реальным механизмом решения жилищных проблем для молодых людей. С марта 2015 года у нас действует программа субсидирования процентной ставки, которая позволяет удерживать её на приемлемом уровне. Снижение ипотечного кредитования в 2015 году не имела критического характера — в том числе и благодаря решениям власти».

Путин призвал поработать над возможностями выпуска ценных бумаг: «Будем рассчитывать на то, что эта и другие меры помогут».

Напомним, на сегодняшний день всё большее число семей использует ипотечную программу. В рамках программы граждане имеют право получить жильё и выплачивать за него денежные средства уже после заселения.