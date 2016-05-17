Москва, 17 мая, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Градостроительные планы должны соотноситься с интересами граждан. Об этом 17 мая в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Любая территория — это единый живой организм, со своей историей и традицией. Каждый третий город в РФ обладает культурным наследием. Всё это надо учитывать в градостроительных планах, соотносить их с интересами граждан. Я, прежде всего, имею в виду социальную и транспортную инфраструктуры. Мы должны вместе сделать всё, чтобы уровень благоустройства городов и посёлков соответствовал ожиданиям», — сказал Путин.

Он призвал создавать «парки, скверы, спортплощадки»: «Власти готовы вложиться в создание такой инфраструктуры. Ясно, что там, где есть инфраструктура, там легче строить, но инфраструктуру нужно создавать для облегчения жизни людей».

Напомним, ранее действия властей ряда городов в процессе строительства на местах вызывали протесты со стороны местных жителей. Широкое освещение получили случаи застройки и уничтожения памятников культурного наследия в Москве и Санкт-Петербурге.