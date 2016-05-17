Москва, 17 мая, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Обозначенные в 2009 году цели саморегулируемых организаций (СРО), действующих в области строительства, остались «на бумаге». Об этом 17 мая в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин

«Важная тема — работа саморегулируемых организаций. Этот институт действует с 2009 года. По большому счёту, заданные цели остались «на бумаге». Деятельность часто сводится к выдаче свидетельств о допуске к работам, причём часть из них просто торгуют бумагами. А я помню, что наши коллеги говорили о необходимости этого нововведения», — сказал Путин.

Он подверг критике работу соответствующих организаций: «На деле, увы, мы получили бюрократию в лице бизнес-сообщества, те же чиновничьи подходы и использование положения отдельными предпринимателями в корпоративных интересах. Дискредитируется идея саморегулирования. Но отказываться от этого института не нужно».

Напомним, саморегулирование в области строительства было введено по причине отмены государственного лицензирования с 1 января 2009 г. Сами саморегулируемые организации строительной сферы были объединены в Национальные объединения СРО соответствующего вида деятельности.